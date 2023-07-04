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عربي-دولي
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية.. والقبّة الحديدية تعترضها
Lebanon 24
04-07-2023
|
20:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وقد اعترضت القبّة الحديدية الصواريخ فوق مستوطنة سديروت.
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