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عربي-دولي

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية.. والقبّة الحديدية تعترضها

Lebanon 24
04-07-2023 | 20:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وقد اعترضت القبّة الحديدية الصواريخ فوق مستوطنة سديروت.
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