27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد العملية العسكرية على "جنين"... إطلاق 5 صواريخ من غزة على "اسرائيل"
Lebanon 24
04-07-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن جرى اعتراضها كلها بنجاح.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراضها كلها".
Advertisement
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.
لاحقاً، شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع للفصائل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
يأتي هذا بينما تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت الى استشهاد 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين. كما أدت لمقتل جندي إسرائيلي.
وفي نفس السياق، شهدت تل أبيب الثلاثاء عملية دهس وطعن أدت لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
10:28 | 2023-07-04
04/07/2023 10:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
05:00 | 2023-07-04
04/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
14:33 | 2023-07-04
04/07/2023 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
03:44 | 2023-07-04
04/07/2023 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
12:27 | 2023-07-04
04/07/2023 12:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:36 | 2023-07-05
الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً انتهاء العملية العسكرية في جنين
01:19 | 2023-07-05
تطور في فضيحة "بارتي غيت".. هل سيواجه جونسون تحقيقا جديدا؟
01:00 | 2023-07-05
واشنطن تحذر رعاياها من السفر للصين... اليكم التفاصيل
00:43 | 2023-07-05
كييف تواصل هجومها المضاد.. تدمير تشكيل عسكري روسي في دونيتسك والقوات الروسية تتصدى جنوب دونيتسك
00:40 | 2023-07-05
حكم قضائي يحد من تواصل إدارة بايدن مع شركات التواصل الاجتماعي
00:29 | 2023-07-05
وحدات شرطة ظل اميركية في مختلف أنحاء العالم... اليكم هذه المعلومات
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
05/07/2023 08:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
05/07/2023 08:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
05/07/2023 08:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact