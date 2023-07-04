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عربي-دولي

بعد العملية العسكرية على "جنين"... إطلاق 5 صواريخ من غزة على "اسرائيل"

Lebanon 24
04-07-2023 | 23:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن جرى اعتراضها كلها بنجاح.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراضها كلها".
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ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.

لاحقاً، شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع للفصائل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يأتي هذا بينما تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت الى استشهاد 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين. كما أدت لمقتل جندي إسرائيلي.

وفي نفس السياق، شهدت تل أبيب الثلاثاء عملية دهس وطعن أدت لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.(العربية) 
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