النزف مستمر في السودان... مقتل أكثر من 20 مدنياً في آخر المعارك

Advertisement

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، خلال اشتباكات عنيفة جرت الثلاثاء بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتعرضت العديد من أحياء العاصمة السودانية لعمليات قصف أرضي وجوي عنيفة أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت إنه يوثق لحظة إسقاطها طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، وهي ثاني طائرة تعلن هذه القوات إسقاطها خلال 48 ساعة.مع تزايد أعداد الجرحى والقتلى المدنيين، أرسل ناشطون نداءات استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها المواطنين بالتبرع بالدم، والكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات التي تعاني من نقص كبير في الأدوية والمواد الطبية الأخرى، وتعيش أوضاعا صعبة في ظل القصف المستمر، والذي أدى إلى خروج أكثر من 60 في المئة منها عن الخدمة خلال الأسابيع الأخيرة.وبدخول الحرب يومها الخامس والسبعين، ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 3 آلاف قتيل ونحو 5 آلاف جريح في العاصمة الخرطوم وحدها، كما سقط آلاف الضحايا في مناطق مختلفة من إقليم دارفور الذي يشهد فوضى أمنية شديدة بسبب الاشتباكات المستمرة هناك منذ عدة أسابيع.ويسعى كل طرف من طرفي النزاع تعزيز موقفه العسكري في العاصمة الخرطوم التي تضم أيضا مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.وتضم مدينة الخرطوم أكثر من 95 في المئة من المناطق الحيوية العسكرية والمدنية في البلاد.ويسيطر الدعم السريع على مواقع حيوية في الخرطوم مثل المطار والقصر الرئاسي ومجمع اليرموك للصناعات العسكرية وقيادة هيئتي الدفاع الجوي والاحتياطي المركزي، وعدد من مباني الوزارات وأقسام الشرطة وبنك السودان، بالإضافة إلى شوارع في المناطق السكنية والخدمية التي تقع فيها مقار الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإنتاجية والصناعية.أما الجيش فلا يزال يسيطر على سلاح المدرعات ذو الأهمية الاستراتيجية من الناحية العسكرية والذي تدور حوله معارك ضارية.(سكاي نيوز عربية)