غزة تدخل على خط الاشتباكات في جنين.. صواريخ تطلق على الجنوب الاسرائيلي ومجلس الأمن يتحرّك الجمعة

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلقها في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية.. في مخيم جنين".

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هذا، وانسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، والتي استمرت 44 ساعة.

وأصيب ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

إطلاق 5 صواريخ من غزة

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن جرى اعتراضها كلها بنجاح.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.

لاحقاً، شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع للفصائل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





وفي السياق نفسه، شهدت تل أبيب عملية دهس وطعن أدت لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.

يأتي هذا بينما تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين. كما أدت لمقتل جندي إسرائيلي.وفي السياق نفسه، شهدت تل أبيب عملية دهس وطعن أدت لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبد الوهاب خلايلة البالغ من العمر 23 عاما والذي قتل بالرصاص في مكان الحادث عضو بها.



وأضافت في بيان: "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

مصر تدعو لاجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي وتواصل الاعتداءات على المدنيين في جنين، وجّهت مصر الدعوة لأمناء الحركات والفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع بالقاهرة، من أجل بحث التطورات المتسارعة في الأراضي المحتلة ومناقشة العملية الإسرائيلية في جنين.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثراً بإصابة في الرأس، أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، وهو ما يرفع عدد شهداء العملية الإسرائيلية في جنين المستمرة منذ، الاثنين، إلى 11 شخصاً، فضلاً عن إصابة نحو 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة أن 3 مواطنين أصيبوا مؤخراً بالرصاص الحي داخل ساحة مستشفى جنين الحكومي، اثنان منهم بجروح خطيرة.

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة

وبطلب من الإمارات، سيعقد مجلس الأمن، الجمعة، جلسة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط عقب العملية الإسرائيلية في جنين.



وستعقد الجلسة المغلقة الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.



وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع "في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين"، وفقما نقلت وكالة "رويترز".