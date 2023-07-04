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عربي-دولي

تدريبات عسكرية تستمر 6 أيام.. هذا ما تحضر له كل من روسيا وسوريا

Lebanon 24
04-07-2023 | 23:51
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أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء الثلاثاء أن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ في سوريا الأربعاء وتستمر ستة أيام.
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وقال غورينوف: "خلال التدريبات، من المخطط العمل على الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية".

في سياق آخر قال غورينوف إنه تم تسجيل 9 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن أمن الطيران في سوريا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق المناطق الشمالية من سوريا بواسطة مسيرات.

وأكد أن هذه الزيادة في الانتهاكات "تؤدي إلى تصعيد التوتر ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء"، مضيفاً: "نذكركم أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للمسيرات".
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