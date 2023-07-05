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عربي-دولي

بسبب الالعاب النارية الاحتفالية... قتيل في تكساس

Lebanon 24
05-07-2023 | 02:00
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قال مسؤولون إن ألعابا نارية كانت تعد من أجل أحد عروض الرابع من يوليو تموز في ولاية تكساس الأميركية اشتعلت داخل مخزن، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة وتدمير المبنى الذي كانت تخزن فيه.

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وقع الحادث بالقرب من بلدة غيلمر بينما كانت الألعاب النارية تعد للاحتفال بيوم الاستقلال في كيلغور القريبة، وكلاهما في مقاطعة أبشور الريفية على بعد حوالي 200 كيلومتر من شرق دالاس.

وقال مسؤول في مكتب رئيس شرطة مقاطعة أبشور إن الاشتعال أدى إلى اندلاع "حريق كبير" دمر المبنى.

وتم إلغاء عرض الألعاب النارية في كيلغور.

وتحتفل الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، بعيد استقلالها 247، وهو اليوم الذي تبنى فيه المؤتمر الوطني (القاري) الثاني بالإجماع إعلان الاستقلال، معلنا انفصال المستعمرات الأميركية عن بريطانيا العظمى وتشكيل الولايات المتحدة.(الحرة) 
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