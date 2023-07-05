روسيا تناقش تبادل سجناء مع الولايات المتحدة... اقرير يسلط الضوء

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قال متحدث باسم الكرملين، في إفادة صحفية، إن روسيا على اتصال بالولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء، بعد زيارات قنصلية لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيركوفيتش، المحتجز في روسيا ولروسي محتجز في الولايات المتحدة.وطُلب من ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، التعليق على إمكانية تبادل سجناء في ضوء الزيارات الأخيرة إلى غيركوفيتش وفلاديمير دوناييف، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن تقارير وسائل الإعلام الحكومية الروسية.وقال بيسكوف "هناك اتصالات معينة في هذا الصدد، لكننا لا نريد الكشف عنها بأي شكل من الأشكال"، دون أن يذكر أي محتجز.وأوضحت أن غيركوفيتش، مواطن أميركي يبلغ من العمر 31 عاما تم اعتماده من جانب وزارة الخارجية الروسية للعمل كصحفي.وذكرت أن غيركوفيتش اعتقله عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أثناء قيامه برحلة صحفية في مدينة يكاترينبرج الروسية، في 29 مارس الماضي.وغيركوفيتش محتجز حاليا بتهمة التجسس التي ينفيها هو والصحيفة والحكومة الأميركية، بحسب الصحيفة.وقالت واشنطن إن غيركوفيتش ليس جاسوسا ولم يعمل أبدا مع الحكومة. وصنفته إدارة بايدن على أنه محتجز ظلماً، وهو وضع يُلزم الحكومة الأميركية فعليًا بتأمين إطلاق سراحه.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، قوله "بينما للأسف ليس لدينا معلومات جديدة لمشاركتها، إلا أننا نواصل السعي وراء كل السبل لتأمين الإفراج عن غيركوفيتش وزميله الأميركي بول ويلان".وقال المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستنز، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع روسيا بشأن قضية الصحفي وستواصل محاولة إيجاد طرق للعمل من أجل إطلاق سراحه، لكن المسؤولين الروس أشاروا إلى أنهم ليسوا على استعداد للمشاركة.وأضاف كارستنز "إنه ليس جاسوسا. لقد كنا واضحين جدًا في ذلك مع الروس. لكن الروس ليسوا مستعدين للتحدث إلينا حقًا بشأنه حتى الآن".ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، الخوض في التفاصيل بشأن عملية المفاوضات، مشيرا إلى استمرار العمل لتأمين الإفراج عن غيركوفيتش وويلان، وهو أميركي آخر يعتبر محتجزا ظلما في روسيا.وسُمح للسفيرة الأميركية، لين تريسي، الاثنين، بزيارة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيركوفيتش، الذي ظل وراء القضبان في روسيا منذ مارس بتهمة التجسس، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأوضحت الوكالة أن تريسي زارت غيركوفيتش آخر مرة في أيار. وأكدت السفارة الأميركية زيارة الاثنين لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات على الفور.وألقي القبض على المواطن الأميركي، البالغ من العمر 31 عاما، في مدينة يكاترينبرغ أثناء قيامه برحلة صحفية إلى روسيا. وأيدت محكمة في موسكو، الأسبوع الماضي، حكما بإبقائه رهن الاعتقال حتى 30 أغسطس القادم.وغيرشكوفيتش محتجز في سجن ليفورتوفو بموسكو، المعروف بظروفه القاسية.ويعتبر غيرشكوفيتش أول مراسل أميركي يواجه اتهامات بالتجسس في روسيا منذ سبتمبر 1986، عندما ألقت المخابرات السوفيتية القبض على نيكولاس دانيلوف، مراسل موسكو لـ"يو أس نيوز آند وورلد ريبورت".وتم إطلاق سراح دانيلوف بعد 20 يوما في مبادلة لموظف في بعثة الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة الذي اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي، بتهمة التجسس أيضا.(الحرة)