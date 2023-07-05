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عربي-دولي

تطور في فضيحة "بارتي غيت".. هل سيواجه جونسون تحقيقا جديدا؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 01:19
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أعلن جهازان للشرطة في بريطانيا أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لن يواجه تحقيقا رسميا جديدا في اتهامات بانتهاكه تدابير الإغلاق في مقر الإقامة الصيفي لرئيس حكومة المملكة المتحدة، إبان جائحة كوفيد.
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وكان مسؤولون في الشرطة قد أعلنوا في أيار أنهم ينظرون في احتمال ضلوع جونسون وأسرته وأصدقائه في خرق لتدابير الحد من التجمعات التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء في تشيكرز، المقر الصيفي لرئيس الوزراء.

كذلك تم تقييم "انتهاكات محتملة" أخرى في داونينغ ستريت للقوانين التي أمرت الحكومة عامة الناس باتباعها.

لكن في بيان مشترك، أعلنت شرطة تايمز فالي وشرطة لندن أن الأحداث التي يعتقد أنها وقعت بين حزيران 2020 وأيار2021، "لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق".

وكانت الشرطة قد فرضت على جونسون البالغ 59 عاما وأكثر من 120 مسؤولا حكوميا غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمعات في داونينغ ستريت إبان الجائحة.

وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمعات غضب الرأي العام وساهم في تنحيه في يوليو الماضي، لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.
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