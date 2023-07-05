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الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً انتهاء العملية العسكرية في جنين

Lebanon 24
05-07-2023 | 01:36
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية العسكرية في جنين انتهت رسمياً.
 
 
وانسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، والتي استمرت 44 ساعة.
 
 
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" أنه "بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لاحباط بعض الأنشطة، خرجت كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين".
وقال: "خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".
 
 
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وفي وقت مبكر الأربعاء، شنت "إسرائيل" غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
 
 
كما أعلن الجيش عن مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلقها في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.
 
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