الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً انتهاء العملية العسكرية في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية العسكرية في جنين انتهت رسمياً.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، والتي استمرت 44 ساعة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" أنه "بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لاحباط بعض الأنشطة، خرجت كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين".

وقال: "خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".

بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لاحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين:



خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة pic.twitter.com/XF1XvTqpbU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2023 Advertisement

وفي وقت مبكر الأربعاء، شنت "إسرائيل" غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.