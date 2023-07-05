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عربي-دولي
صورة للشاب الذي قُتل في فرنسا تشعل مواقع التواصل... ما القصة؟
Lebanon 24
05-07-2023
|
02:30
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب يحمل السلاح زعم ناشروها أنها تظهر الفتى نائل الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس أعمال شغب في عدة مناطق فرنسية.
إلا أن الصورة تعود في الحقيقة لفتى فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي قتل بضربة إسرائيلية الشهر الماضي.
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ويظهر في الصورة فتى يحمل بندقية حربية يقف خلف متراس، وجاء في التعليق المرافق "هذا هو الشاب نائل الجزائري الذي تحرق من أجله فرنسا".
وجاء في تعليقات أخرى "إحراق فرنسا لأجل الشاب الجزائري الفرنسي نائل الذي خالف القوانين الفرنسية ورفض الوقوف على حاجز الجيش والمتهم بعدة جرائم".
ويأتي انتشار هذه الصورة بعد أسبوع على اندلاع أعمال شغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري بينما كان يقود سيارة مستأجرة في نانتير قرب باريس.
وقد أودع الشرطي البالغ 38 عاما الحبس الاحتياطي بعدما وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.
وأفادت السلطات الفرنسية أن سجل نائل الجنائي خال من السوابق، لكنه واجه سابقا بعض المشاكل مع سلطات إنفاذ القانون لرفضه الانصياع، وفق ما ذكر المدعي العام في نانتير الذي قال إنه كان سيمثل أمام محكمة الأحداث في سبتمبر.
وأكدت السلطات أن قيادته الخطرة هي التي بررت التدقيق المروري الذي انتهى بمقتله.
وأرشد التفتيش عن الصورة إليها منشورة في مواقع إلكترونية فلسطينية وإسرائيلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في 21 حزيران 2023. (الحرة)
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