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عربي-دولي

قبيل قمة الناتو.. ماكرون يعبر عن دعمه لزيلينسكي

Lebanon 24
05-07-2023 | 02:53
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عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني عن دعمه للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يطالب حلف الناتو بالتزامات صريحة في قمة للتكتل مقرر عقدها يومي 11 و12 تموز.

وشدد بيان للرئاسة الفرنسية على أن "ماكرون أعرب مجددا عن أمله بأن تتيح القمة تحقيق تقدّم على صعيد الروابط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وأن تكون مناسبة لكي يقدّم الحلفاء دعما مستداما لأوكرانيا على صعيد الأمن".
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ويطالب زيلينسكي الحلف بعناصر "ملموسة" فيما يتعلّق بآفاق انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد انتهاء الحرب الذي تشنّها روسيا على بلاده.
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