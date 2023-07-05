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عربي-دولي

اعتراف خطير لقائد الجيش البريطاني.. هذا ما قاله بشأن العتاد

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:06
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قالت تقارير صحفية غربية إن بريطانيا لديها 40 دبابة فقط وحوالي 12 من الفرقاطات والمدمرات جاهزة في حال خوض الحرب مع روسيا.

والأرقام هي الأدنى في العصر الحديث، الأمر الذي دفع نواب بريطانيون للقول بأن البلاد "ستكافح" لخوض حرب ضد روسيا.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يُقدر أن الجيش الروسي قد فقد أكثر من 2000 دبابة في الصراع في أوكرانيا، لكن لديه نفس العدد في الاحتياط.

واعترف قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني راداكين بأنه ليس "سعيدا" بشأن الوضع وأن هناك حاجة إلى تحسينات في مخزونات الجيش والبحرية الملكية.

ورفض مجلس العموم توفير فرقة قوامها 17500 جندي مجهز بالكامل وتقديمها لحلف الناتو، معتبرا أن ذلك "خيالا".

وقال النائب مارك فرانسوا: "كان واضحًا من دليل رئيس أركان الدفاع أن القوات المسلحة ستكافح حاليا لخوض حرب مع روسيا، إنه لأمر خيالي أن نقترح أنه يمكننا توفير فرقة قتالية لحلف الناتو".
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