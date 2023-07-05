روسيا تعلن إحباط عملا إرهابيا في منشأة للطاقة في جزيرة ساخالين

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أعلن المركز الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن أفراده أحبطوا عملا إرهابيا في منشأة للطاقة في جزيرة ساخالين، مفيدا باحتجاز أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين.وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء في بيان: "قام جهاز الأمن الفدرالي بمدينة يوجنو-ساخالينسك بإحباط التحضير لأعمال إرهابية في مرفق نظام الطاقة بالجزيرة ودائرة تجنيد محلية. وتم احتجاز مواطن روسي من مواليد عام 1980 متورط في أنشطة غير مشروعة وهو من أنصار النازية الأوكرانية الجديدة".وأضاف البيان: "تمت في مكان إقامته مصادرة عناصر ضرورية لإنتاج عبوة ناسفة يدوية الصنع ووسائل اتصال تحتوي على تعليمات لصنع عبوات ناسفة وأجهزة حارقة، وكمية كبيرة من الكتب الإرهابية والمتطرفة والمراسلات مع منسق إحدى المنظمات الأوكرانية الإرهابية".