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عربي-دولي

الصين تعارض مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان: تحوّل الجزيرة إلى برميل بارود

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:47
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة إلى تايوان، تحول الجزيرة إلى برميل بارود.
 
 
وقالت الوزارة في بيان إن بكين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، وإنها قدمت اعتراضات شديدة إلى واشنطن.
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وبحسب البيان، أعرب الجانب الصيني عن احتجاجه الشديد فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان.
 
 
وأضاف: "الجانب الأميركي، دون مراعاة المخاوف الرئيسية للصين، يتدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، محاولا زيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، وفي الواقع، يسرع تحويل مضيق تايوان إلى برميل بارود، مما يدفع سكان تايوان إلى هاوية الكارثة".
وتابع البيان أن الصين تدعو الجانب الأميركي إلى مراعاة مبدأ "صين واحدة" والتوقف فورا عن بيع الأسلحة لتايوان، وكذلك أي شكل من أشكال الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وهذه الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية الأميركية، وافقت على البيع المحتمل لذخيرة ودعم لوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.


وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلّمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة. (العربية)
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