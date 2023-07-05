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"بولي" تعرقل حركة الطيران والسكك الحديدية في هولندا

Lebanon 24
05-07-2023 | 05:12
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عرقلت رياح عاتية حركة الطيران والسكك الحديدية في هولندا صباح الأربعاء، وحثت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم، وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا في جزء كبير من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية، أن نحو 300 رحلة طيران تم إلغاؤها في مطار سخيبول بأمستردام، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا.
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وأوقفت شركة (إن.إس)، المشغلة للسكك الحديدية، حركة جميع القطارات في شمال هولندا.
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