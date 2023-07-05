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عربي-دولي

السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

Lebanon 24
05-07-2023 | 05:24
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كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
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وأوضحت الوزارة، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "نسك": https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مشيرة إلى أن منصة "نسك" تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى إتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت سابقًا بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، أنه بإمكانهم حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق "نُسك"، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

كما تواصل الحج والعمرة، تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، والشخصية لأحد السعوديين، السياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق "نُسك".

وتأتي تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن حُزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرًا، ومن بينها: تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.
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