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عربي-دولي

انحراف حافلة لنقل المسافرين في الجزائر.. ماذا عن القتلى والجرحى؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 05:32
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قتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرين في حادث مروري نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين في ولاية برج بوعريريج القريبة من العاصمة الجزائرية.
 
واصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع، ما أدى الى مقتل 8 أشخاص واصابة 17 آخرين، حال بعضهم وصفت بالخطيرة.
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وقال قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور في قيادة الدرك الوطني المقدم خديم قويدرإن "الحادث المميت وقع في ساعات متأخرة من فجر الأربعاء".

ولفت إلى أن "الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة".

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في الحادث، محذرة السلطات السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والقيادة بحذر.

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