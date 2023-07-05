دولة تُتوّج اليوم الملك تشارلز والملكة كاميلا... من هي؟

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تحتفل اسكتلندا بتتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا اليوم الأربعاء، بموكب كبير وعرض جوي ومراسم أخرى.وسيقام موكب شعبي بمشاركة نحو 100 شخصية تمثل المكونات المختلفة للمشهد الاسكتلندي. كما سيقام موكب ملكي يضم مئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق "رويال مايل" في إدنبرة.وقال حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا إن الأثواب الملكية والجواهر في "التتويج الاسكتلندي لها أهمية تاريخية هائلة إذ أنها كانت حاضرة في العديد من المراسم الكبرى على مدى القرون الخمسة الماضية".ويرافق تشارلز ابنه الأكبر وولي عهده الأمير وليام وزوجته كيت.وستُطلق من قلعة إدنبرة 21 طلقة تحية للملك.وسيكون هناك أيضا احتجاجات في طريق رويال مايل ينظمها جمهوريون يعارضون فكرة إنفاق مبالغ ضخمة على مثل تلك المراسم. (العربية)