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عربي-دولي

تقرير يكشف...هل حقّقت "إسرائيل" أهدافها خلال العمليّة العسكريّة في جنين؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّه عقب إنسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بعد 48 ساعة من عدوان جوي وبري على مدينة جنين ومخيمها، أكدت صحيفة عبرية، أنه لا يمكن لدولة الاحتلال التي تمتلك القدرات العسكرية الكبيرة أن تقضي على المقاومة الفلسطينية التي تتمتع بقدرات وأسلحة بدائية.
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وذكرت "إسرائيل اليوم" أن "إنجازات العدوان على جنين تنقسم إلى قسمين؛ مادية ومعنوية؛ في الجانب المادي، عثر ودمر مئات العبوات الناسفة، حيث تم زرع بعضها في طرق الوصول إلى مخيم اللاجئين وفجرت استنادا إلى معلومات دقيقة من "الشاباك"، وتم العثور على 6 مختبرات لإنتاج العبوات، وخنادق تحت أرضية وغرف اختباء ومخازن سلاح".

في المقابل، قالت إنّ "المس بالمطلوبين كان أقل مما كان مخططا، وجرى اعتقال أكثر من 100 فلسطيني والتحقيق ميدانيا مع نحو 800 مواطن فلسطيني".

أما في الجانب المعنوي، "كان يفترض بالعدوان العسكري أن ينزع عن مخيم اللاجئين صورة مدينة اللجوء، أو كما وصفها أمس مصدر أمني كبير "القلعة"، بحسب الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة استصعب جدا العمل في جنين، وكل حملة تطلبت إعدادا دقيقا وترافقت مع قتال شديد، في ظل الوعد من قبل المقاومة بأن جنود الجيش الإسرائيلي سيعودون من جنين في التوابيت"، مؤكدة أنه في حال لم يقم الجيش الإسرائيلي بالعودة مرة أخرى في عدوان جديد على جنين ومخيمها، فمن المرجح أن تتمكن المدنية ومخيمها من أن "يكونوا أهدفا محصنة".

وأضافت: "مسيرة كهذه اجتازها مخيم اللاجئين بعد فك الارتباط؛ الحملات الأولى تطلبت في حينه كمية قوات ومركبات مدرعة لكن بمرور 7 – 8 أشهر وصل الجيش الإسرائيلي لوضع كان يمكن فيه العمل حتى بقوات صغيرة وأكثر خفة بكثير، وكي يحصل هذا الآن؛ مطلوب تصميم أمني وإلى جانبه حكمة سياسية واقتصادية".

ورأت "إسرائيل اليوم"، أنه "كلما استمر الضرب للمقاومين وتعمق، سيكون أسهل على أجهزة الأمن العودة والعمل في المنطقة".

وفي ختام تقريرها، أكدت "إسرائيل اليوم"، أنه "لم يحسم أي شيء في اليومين الأخيرين في جنين، شبكات المقاومة تلقت ضربة غير قاضية، لأجل تعميقها مطلوب التواصل، إلى جانبها مطلوب تقديم جواب للارتفاع المقلق للمقاومة في باقي أجزاء الضفة أيضا لأجل تعزيز الردع والسماح للسلطة الفلسطينية بالعودة للعمل".

وذكرت أن "اختبار كل هذا سيكون مع مرور الوقت، ستكون هناك لحظات صعبة، كما هو الحال دائما في العمل ضد المقاومة، الاختبار ليس في العملية التي انتهت بالأمس، ولكن في العملية التي ستنفذ غدا". (عربي 21)
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