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عربي-دولي

هذا ما قاله مسؤول دفاع بريطاني كبير عن كفاءة روسيا القتالية

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:10
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أكد مسؤول دفاع بريطاني كبير أن القدرات القتالية الروسية انخفضت إلى النصف تقريباً منذ الغزو الشامل لأوكرانيا السنة الماضية.

وزعم القائد الكبير بالقوات البريطانية وكبير المستشارين العسكريين لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأدميرال توني راداكين في تعليقات له قبل جلسة استماع برلمانية، أن روسيا الآن "ضعيفة للغاية" لدرجة أنها لم تعد قادرة على شن هجوم عسكري مضاد من نفسها.
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وقال راداكين، في الخبر الذي أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر" الرقمية الأميركية نقلا عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "إن روسيا أطلقت السنة الماضية 10 ملايين قذيفة مدفعية لكنها في أفضل الأحوال تستطيع إنتاج مليون قذيفة سنويا. وخسرت 2500 دبابة بينما في أحسن الأحوال تستطيع إنتاج 200 دبابة جديدة سنويا".

وأضاف أن إستراتيجية أوكرانيا "للتجويع والتمدد والضرب" تقوّض تدريجيا دفاعات روسيا، لكنه أقرّ بأن الألغام الروسية وكذلك الدفاعات الجوية الأوكرانية الضئيلة ونقص بعض العتاد الذي طلبته قد أثر على العمليات.
 
المصدر: الجزيرة
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