الخارجية السودانية دانت الاعتداءات الاسرائيلية في جنين

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عممت السفارة السودانية في بيروت، بيان وزارة الخارجية السودانية الذي دان "بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي على سكان مدينة جنين، مما ادى الى سقوط عدد من الضحايا واعداد كبيرة من المصابين من ابناء الشعب الفلسطيني".وأضاف البيان: "تعرب وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الابرياء في انتهاك سافر للقانون الدولي، سيما القانون الانساني الذي يفرض التزامات على القوات الاسرائيلية باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.كما دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي ومجلس الامن الى "تحمل مسؤولياته وانقاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد للارهاب الاسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".