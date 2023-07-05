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عربي-دولي

الدمار كبير... ما هي الخسائر البشريّة والماديّة في مخيّم جنين؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية التي بدأت فجر الإثنين الماضي، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

وتراوحت تلك الخسائر بين البشرية والمادية، وأثرت بلا شك على القطاع الخدمي في المخيم.
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واستشهد 13 وأصيب أكثر من 110 فلسطيني منهم أكثر من 20 شخصا في حالة حرجة حسب السلطة الفلسطينية وكذلك منظمة الهلال الأحمر.
إلى ذلك، نزح نحو 3 آلاف فلسطيني خارج المخيم.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي عن انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن مخيم جنين وبعض أنحاء مدينة جنين.
ولم تسلم المباني السكنية المدنية والبنى التحتية أيضا، إذ خلّف هجوم الإحتلال دمارا واسعا في المخيم وترك مئات الأسر بلا مأوى بعد تهديم بيوتهم إثر تعرضها للقصف.

أما جيش الإحتلال الإسرائيلي، فأعلن أن أحد جنوده قتل في اشتباكات أثناء عملية الانسحاب.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا"، عدنان أبو حسنة: "هناك تدمير كبير في البنى التحتية، وفرقنا توجهت لداخل المخيم اليوم".
وأضاف: "نحن في طور تقييم الأضرار، وجاهزون لتقديم المساعدات، لكن الإمكانيات اليوم محدودة في ظل العجز المالي، والتقديرات الأولية تشير إلى دمار كبير في المخيم".
وقال: "شكلنا فريقا مشتركا من عدة منظمات منها منظمة الصحة العالمية للتعامل مع المستجدات". (سكاي نيوز)
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