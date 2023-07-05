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الكرملين حذر من "عمل تخريبي" محتمل في محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:55
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حذر الكرملين من "عمل تخريبي" أوكراني محتمل تكون تداعياته "كارثية" في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "إن الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية".
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