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عربي-دولي

هل يُمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بمصيرنا ومستقبلنا؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ تقريراً لموقع "فوكس"، قال إنّ برامج الذكاء الاصطناعي لا تستطيع التنبؤ بالمصير ولا يمكن أن تعرف تفاصيل عن حياتنا واستخلاص استنتاجات أو إخبارنا بالمستقبل.

وذكر التقرير أن بعض مستخدمي تيك توك وسناب شات يعتقدون أن هذه البرامج يمكنها التنبؤ، ومنهم من يستخدم فلاتر الذكاء الاصطناعي للتكهن حول أمور مثل العلاقات العاطفية أو استمرارية الزواج أو ما يشبه التنجيم والأبراج.
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ولفت إلى أن غالبية المستخدمين لا يثقون بهذه الفلاتر وقدراتها المزعومة، وأن الجزء الأكبر منهم يعتبرها غير جادة وتافهة وسخيفة.

وأشار إلى أنه في المراحل الحالية من التطور، لا يعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد برامج تجمع البيانات في أنماط تنبؤية، ولا شيء حيال ذلك يعتبر خارقا للطبيعة.

وتقول كارين غريغوري، أستاذة علم الاجتماع في جامعة إدنبرة: "من الطبيعي أن يرغب بعض الناس في اكتشاف هذه التقنيات، وهذا هو جوهر ما يعرف بالتنبؤ والمقامرة".

وتؤكد أنه "ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي ليس لديه قوى سحرية أو خاصة، فهو لا يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، ولا يكشف عن معلومات خاصة يجب الاعتماد عليها أو الوثوق بها، إنه برامج تستجيب للمدخلات وتطلق ردا".

وتضيف أنه "مهما كانت هذه الاستجابة، شيئا جميلا أو حتى هراء، يمكن أن تصبح أساسا لمعنى جديد أو تفسيرات جديدة". ووصفت هذه الظاهرة بأنها "امتداد كبير لفضول الإنسان لمعرفة ما سيحدث مستقبلا وإدارة حالة عدم اليقين والقلق". (الحرة)
 
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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