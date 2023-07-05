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عربي-دولي

4 دول تُقاضي إيران أمام محكمة العدل الدوليّة... ما السبب؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:27
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أعلنت محكمة العدل الدولية أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي ايران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.

والجدير بالذكر أنّه في 11 كانون الثاني 2020، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن سقوط الطائرة الأوكرانية تم بالدفاعات الجوية الإيرانية عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن "الطائرة الأوكرانية أسقطت بعد اقترابها من مركز عسكري "حساس". (روسيا اليوم)
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