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عربي-دولي

جريمة عائليّة دمويّة ضحيتها 3 أشخاص... قتل عمّته وهذا ما حصل بعدها!

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:00
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قتل شاب يمني يدعى عرفات مبارك الخبش الباراسي، والده، وشقيقه، وعمته، وأصاب شقيقه الآخر، في منطقة العوجاء صدر باراس، التابعة لمديرية الصعيد، في محافظة شبوة.

وذكرت رواية ثانية، أن الشاب قتل عمته، ما دفع والده إلى قتله، ما أثار غضب حسين شقيق عرفات مبارك، فقام بقتل والده، وأصاب شقيقه الأصغر بجروح.
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ولم تشر المصادر إلى أسباب الجريمة المروعة ، غير أن مراقبين ارجعوا هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف الأسري التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية إلى خروج مرتكبيها عن حالة الوعي الارادي، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة. (العربية)
 
 

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