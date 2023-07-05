Advertisement

عربي-دولي

قرارات بتعيينات جديدة في العراق بأبرز المواقع الأمنية

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1084512-638241659878968967.jpg
Doc-P-1084512-638241659878968967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، قرارات بتعيينات جديدة في أبرز المواقع الأمنية للبلاد.

وتم إنهاء تكليف ماجد الدليمي من رئاسة جهاز المخابرات العراقي، وتم تعيين وقاص محمد بديلاً عنه في هذا المنصب.
Advertisement

وفي سياق مماثل، تم إنهاء تكليف فالح العيساوي كوكيل ثانٍ لجهاز الأمن الوطني العراقي، وتم تعيين مثنى العبيدي في مكانه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي بالوكالة. وفي تحرك مرتبط بهذا القرار، تم تعيين السيد أبو علي البصري رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي.

وفيما يتعلق بتحويلات أخرى، تم نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي العراقي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-07-05
10:30 | 2023-07-05
10:15 | 2023-07-05
10:10 | 2023-07-05
10:00 | 2023-07-05
09:30 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website