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عربي-دولي
قرارات بتعيينات جديدة في العراق بأبرز المواقع الأمنية
Lebanon 24
05-07-2023
|
07:54
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أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، قرارات بتعيينات جديدة في أبرز المواقع الأمنية للبلاد.
وتم إنهاء تكليف ماجد الدليمي من رئاسة جهاز المخابرات العراقي، وتم تعيين وقاص محمد بديلاً عنه في هذا المنصب.
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وفي سياق مماثل، تم إنهاء تكليف فالح العيساوي كوكيل ثانٍ لجهاز الأمن الوطني العراقي، وتم تعيين مثنى العبيدي في مكانه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي بالوكالة. وفي تحرك مرتبط بهذا القرار، تم تعيين السيد أبو علي البصري رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي.
وفيما يتعلق بتحويلات أخرى، تم نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي العراقي.
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