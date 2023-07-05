​الكشف عن تفاصيل جديدة حول الغواصة "تيتان"... ما سرّ هذا الفيديو الذي حُذِفَ؟

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أفاد موقع "Insider" بأنّ جهاز الغوص "تيتان" الذي غرق في مياه المحيط الأطلسي، كان قد تعرض لأضرار بالغة بعد أنّ ضربه البرق في عام 2018.وذكر الموقع أنه كان يوجد في يوتيوب شريط فيديو حول ذلك الحادث، لكن تم حذفه قبل فترة.ويؤكد الموقع، أنه تم في اب 2020 نشر مقابلة مع ستوكتون راش مدير عام شركة "OceanGate Expeditions" التي تملك جهاز الغوص "تيتان"، لكن في وقت لاحق تم حذف هذه المقابلة كذلك.وأورد الموقع ما قاله راش في تلك المقابلة: "لحسن الحظ لم تكن ضربة البرق مباشرة. على الأغلب، الضربة المباشرة على ألياف الكربون كانت ستؤدي إلى توقفنا عن العمل تماما. في غضون يومين، تمكنا من استبدال كل هذه المكونات".ووفقا لما نقله الموقع عن صفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن "أكثر من 70٪ من المنظومة الداخلية للجهاز تضرر بعد أن ضربه البرق. (روسيا اليوم)