مسؤولة أممية رفيعة تخطط لزيارة روسيا بهدف تمديد اتفاق الحبوب

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أعلنت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنها من الممكن أن تقوم بزيارة إلى روسيا قبل انتهاء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 17 تموز الجاري، وذلك بهدف تمديده.وأضافت جرينسبان في تصريحات للصحافيين في جنيف: "نخطط للذهاب إلى موسكو في الأيام المتبقية، ولكن هذا لم يتم تأكيده حتى الآن".وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الأربعاء، أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن قرار بتجديد الصفقة، التي تتيح تصدير الحبوب بأمان من أوكرانيا.وأشارت روسيا باستمرار إلى أنها لا ترى أسباباً لتجديد الاتفاق بعد 17 تموز الجاري، بسبب العقبات التي تواجه صادراتها من الحبوب والأسمدة.