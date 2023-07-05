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إقتصاد

بلدٌ عربيّ 15 بالمئة من سكانه مليونيرات.. إليكم الترتيب العالمي

Lebanon 24
05-07-2023 | 16:00
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أعدت "World Of Statistics"، قائمة بأكثر دول العالم التي لديها عدد مليونيرات كنسبة من عدد السكان، حيث جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً، مع 15.5% من السكان هم مليونيرات بالأساس.

ويبلغ عدد المليونيرات في العالم نحو 48 مليون مليونير، أغلبهم من حيث العدد في الولايات المتحدة، ويمثلون قرابة 10% من مليونيرات العالم، وفقاً لـ "World Population".
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بينما احتلت "هونغ كونغ" المرتبة الثانية مع 15.3%، وبفارق بسيط عن "الكويت"، صاحبة المركز الثالث، إذ إن 15% من الكويتيين مليونيرات.

وجاءت سنغافورة في المركز الرابع بنحو 12.7% من السكان مليونيرات، بينما كانت أستراليا، آخر دول يزيد فيها عدد المليونيرات عن 10% من السكان، وبالتحديد 11.2%.

الحلم الأميركي، لا يزال ممكناً خاصةً وأن 9.7% من السكان في الولايات المتحدة مليونيرات، على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة والتي قد لا تجعل كونك مليونيراً هي نهاية المطاف للإفلات من المعاناة والشعور بالأمان المالي.

وجاءت قطر في المرتبة الـ 22 عالمياً، والثانية عربياً في القائمة، حيث يمثل المليونيرات 3% من عدد السكان. (العربية)
 
 
 

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