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عربي-دولي

بتوجيه من وزير الداخلية... الضباط في العراق أمام خيارين: التخسيس أو عدم الترقية!

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:50
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وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في إجراء "عقابي" حيال الضباط الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، باستبعاد المشمولين منهم بالترقية منهم في شهر تموز الجاري.

وقال بيان للداخلية العراقية: "وزير الداخلية وخلال اجتماع هيئة رأي الوزارة، وجّه باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية، لجدول تموز الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن وفقا لقانون اللياقة الصحية".
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وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعطت العام الماضي وفق وثيقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم.

وطالبت الوزارة الضباط بالالتزام اللياقة البدنية، محذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.
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