ميدفيديف: خياران لإنهاء الحرب... أحدهما نوويّ!

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، إنّ إنهاء أي حرب بسرعة ممكن عبر خيارين هما: إما باتفاقية سلام، أما بفعل ما فعلته الولايات المتحدة عام 1945 باستخدام الأسلحة النووية. الثمن هو حياة نحو 300 ألف مدني". (سكاي نيوز)

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