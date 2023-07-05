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إقتصاد

شولتس: زيادة الإنفاق الدفاعي يشكل تحديا كبيرا للميزانية الألمانية

Lebanon 24
05-07-2023 | 12:00
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن زيادة مستوى الإنفاق الدفاعي الألماني، سيشكل تحديا كبيرا لميزانية البلاد بأكملها.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده: "تشكل مسألة الأمن تحديا كبيرا للبلاد، وفي المقابل يشكل ضمان أمن البلاد تحديا لميزانيتنا".
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وألمح شولتس إلى أن الصراع الأوكراني يشكل نقطة تحول تجبر ألمانيا على إعادة النظر في سياستها الأمنية.

وأكد أن برلين تقدم المساعدة العسكرية والمالية والإنسانية اللازمة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم حتى اللحظة كم من الوقت ستضطر لتقديمها بعد. (روسيا اليوم)

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