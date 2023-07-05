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عربي-دولي

"بوتين بموقف صعب".. الاستخبارات الأميركية: نجهل ما قد يفعله بأوكرانيا

Lebanon 24
05-07-2023 | 10:30
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قال مسؤول كبير باستخبارات الدفاع الأميركية، لمجلة "نيوزويك" إن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صعب"، بيد أنه حذر من أن وكالة المخابرات المركزية لا تعرف على وجه التحديد ما قد يفعله على الساحة الأوكرانية.
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وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن المخابرات المركزية مدركة تماما لمدى الانغماس الروسي في أوكرانيا، لكنها في الوقت ذاته تجهل إلى حد كبير ما قد يُقدم عليه بوتين مستقبلا.

وأضاف أنه مع الحديث عن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، وفي ضوء كشف يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" علنا عن الخسائر الفادحة للصراع في أوكرانيا، فإن اللحظة الحالية "شائكة" للغاية.

وقال المسؤول: "ما يحدث خارج ساحة المعركة هو الأهم الآن.. كلا الجانبين يتعهد بالحد من تحركاته، لكن يقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية تنفيذ تلك التعهدات. يتوقف كل هذا على كفاءة استخباراتنا". (العربية)
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