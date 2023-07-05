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عربي-دولي

أمّ لستة أطفال تُقتل رمياً بالرصاص... من قتل الشابة روعة؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 10:10
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اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا إثر خبر وفاة سيدة تدعى روعة بدران البالغة من العمر 30 سنة، رميا بالرصاص في منطقة صحنايا في ريف دمشق، فيما تحوم اتهامات حول الزوج بتورّطه في مقتلها.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنه عثر على جثة الضحية بمنزلها غارقة في الدماء، وأن أطفالها الستة سمعوا صوت إطلاق نار في المنزل.
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ووفق موقع "أثر برس" فإنه مع وصول الشرطة والأمن الجنائي لمكان الحادثة، قال الزوج إنها انتحرت في غيابه، وحاول مغادرة المنزل قبل توقيفه، لكن التحقيقات معه مستمرة ولم يتم التأكد حتى اللحظة من تورطه بمقتلها.

وأردف المصدر أن أقارب الضحية هرعوا إلى المنزل بحثاً عن الزوج للثأر لابنتهم، لكنهم لم يعثروا عليه. (العربية)
 
 

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