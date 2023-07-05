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الشرطة الفرنسية تعتقل 16 شخصاً مع انحسار الاحتجاجات

Lebanon 24
05-07-2023 | 10:15
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الشرطة ألقت القبض على 16 شخصا الليلة الماضية فيما يتعلق بأعمال عنف في المدن.

وانحسر بشكل كبير حجم الاضطرابات التي اجتاحت الضواحي الفرنسية الفقيرة، بعد سقوط شاب برصاص الشرطة الأسبوع الماضي.
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الشرطة

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