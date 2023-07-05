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مقتل ثلاثة مسؤولين في الشرطة شمال إثيوبيا

Lebanon 24
05-07-2023 | 11:30
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أعلنت السلطات المحلية في أمهرة، في إثيوبيا، عن مقتل ثلاثة مسؤولين في الشرطة في اليومين الماضيين على أيدي مجهولين. (روسيا اليوم)
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الشرطة

اثيوبيا

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