Advertisement

عربي-دولي

هل تتدخّل بولندا عسكريا في أوكرانيا؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1084551-638241754860185041.jpg
Doc-P-1084551-638241754860185041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه بأسلحة نووية وإجراءات على الحدود ضد الهجرة، والاستعانة بحلف "الناتو"، تتجهز بولندا لصدّ ما تعتبره تهديدا لأمنها القومي، بعد استقرار بعض مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروسيا المجاورة.
Advertisement

ويُعلّق المحلل العسكري الروسي إيغور غارنوف، على هذه التطورات السريعة، ويقول "لبولندا مخطط قديم لاحتلال غربي أوكرانيا وتقسيمها".
يقول: "إرسال قواتها إلى كييف سيجر الناتو لمواجهة عسكرية مع روسيا، وينذر بحرب كبرى في أوروبا الشرقية".
أماالخبير العسكري الروسي فلاديمير غونداروف، فيلفت إلى أن "بولندا تسعى إلى إرسال قواتها إلى أوكرانيا تحت غطاء قوات حفظ سلام، بعد قمة الناتو خلال تموز الجاري".
 
ويقول: "ظهور تلك القوات سيكون بداية إدخال القوات البولندية إلى فولينيا وغاليتسيا؛ لذا تشكّل وارسو كتيبتين جديدتين".
ويرى أنّ "تدخّل الجيش البولندي في الحرب سيكون أسوأ الخيارات لأوكرانيا".
 
ويوضح أنّ "بين أوكرانيا وبولندا تاريخ دموي يشيع حالة عداء بينهما، خاصة المجازر التي وقعت بينهما خلال الحرب العالمية الثانية وأودت بحياة عشرات الآلاف".
 
ويبرر الخبير العسكري البولندي فالديمار سكريبتشاك، إجراءات بلاده الأخيرة بأن "روسيا تستخدم المهاجرين والمخربين لإضعاف الدول الغربية".

كذلك يعتبر أن "إرسال فاغنر إلى بيلاروسيا هدفه تنفيذ مهام داخل بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، تثير المخاوف من حرب هجينة (حرب تجمع بين الحرب التقليدية والسيبرانية وتخريب الاقتصاد والبنية التحتية)."

في المقابل، ينصح المؤرّخ البولندي ميخال كروبا، بلاده بأن "تبقي نفسها خارج النزاع الروسي الأوكراني".

ورأى أنّ "السير وراء السياسة الأميركية قد يؤدي لحرب بين روسيا وبولندا، في حين أن المجتمع البولندي لا يريدها". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-07-05
16:59 | 2023-07-05
16:37 | 2023-07-05
16:30 | 2023-07-05
16:03 | 2023-07-05
16:00 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website