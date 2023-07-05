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عربي-دولي

أعمال العنف توقفت في فرنسا.. ما علاقة تجار المخدرات؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 11:20
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قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن تجار المخدرات لعبوا دورا في وقف ومنع أعمال الشغب في الأحياء في المدن الفرنسية، حيث أن الاضطرابات عرقلت أعمالهم.

وقال عضو بالشرطة لشبكة CNEWS اليوم الأربعاء: "طلب التجار من المحتجين وقف العنف حتى يتمكنوا من استئناف تهريب المخدرات، حيث لم يعد بإمكانهم العمل، بينما اجتاح العنف فرنسا".
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وأضاف، "أعتقد أن تجار المخدرات لعبوا دورا في الأحياء التي شهدت توترات صعبة حيث قال مراقبو نقاط بيع المخدرات أنه إذا وقع اضطراب هنا، ستأتي الشرطة، فلن نتمكن من الترويج هنا. لذلك، أنا متأكد من أنهم قالوا، أوقفوا غبائكم، انتهت اللعبة، اذهبوا إلى منازلكم".

وقال متخصص في الجريمة المنظمة للموقع: "في الأساس، تجار المخدرات أناس براغماتيون إنهم أصحاب متاجر وإن كانت غير قانونية، لكنهم ما زالوا تجارا ولا يرغبون بالخسارة". (روسيا اليوم) 
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