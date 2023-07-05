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عربي-دولي

من قلب قاعة محكمة أوكرانية.. متهم يفجر قنبلة

Lebanon 24
05-07-2023 | 12:20
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هز انفجار قوي، مساء الأربعاء، مقر محكمة في العاصمة الأوكرانية كييف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وذكرت تقارير إخبارية نقلا عن وزارة الداخلية الأوكرانية، أن "المعلومات الأولية تظهر أن القنبلة فُجرت من قبل متهم اقتيد إلى جلسة استماع في المحكمة".
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وليس من الواضح كيف تمكن هذا الشخص من حمل قنبلة بينما كان مع عناصر أمنية. 
 
وذكرت الشرطة الأوكرانية أن الانفجار وقع في مبنى المحكمة في منطقة شيفتشينكيف وسط كييف.
 
وعلّق وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، على الحادث، قائلا إن "حدثا استثنائيا وقع في محكمة بمدينة كييف، والشرطة تتلقى تقريرا حول الانفجار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". (سكاي نيوز عربية) 
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