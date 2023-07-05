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مكتب نتنياهو: إسرائيلية تعرضت للاختطاف في العراق

Lebanon 24
05-07-2023 | 13:30
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن مواطنة إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية الروسية تعرضت للاختطاف في العراق منذ أشهر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إليزابيث تسوركوف اختطفت في بغداد قبل 4 أشهر من طرف ميليشيا عراقية.
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وأكد أن تسوركوف لا تزال لا قيد الحياة.

وحمّل نتنياهو الحكومة العراقية المسؤولية عن سلامة المواطنة الإسرائيلية ومصيرها. ولم يصدر موقف على الفور من الحكومة العراقية.

 وليس من الواضح لماذا تأخر الإعلان عن الأمر كل هذا الوقت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن تسوركوف أكاديمية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسية في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأميركية. (سكاي نيوز)  
المصدر: سكاي نيوز عربية
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