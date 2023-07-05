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عربي-دولي

الناتو: لا معلومات لدينا عن إمكانية استهداف محطة زابوروجيه الكهروذرية

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:30
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أكد نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانا أن الحلف لا يملك أية معلومات عن الهجوم المرتقب على محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال جيوانا: "سمعنا التصريحات التي تصدر من الجانبين. برأينا هذه المعلومات لا يوجد ما يؤكدها، ولا يوجد ما يؤكد حتمية وقوع هذه الأعمال التي ستكون ــ في حال وقوعها ــ غير مسؤولة، وتمثل تصعيدا كبيرا.
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وأضاف: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالرغم من عدم تمتعهم بحق الوصول الكامل، إلا أنهم يقدمون معلومات معينة".

واختتم جيوانا بالقول "نحن قلقون من هذه التصريحات، ولكن استنادا للمعلومات التي لدينا ولدى حلفائنا، لا نرى تهديدًا فوريًا في هذه اللحظة".

في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتحضير لهجوم إرهابي على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية. دون تقديم أي دليل، وقد أبلغ بذلك البرازيل والهند والصين والولايات المتحدة، ودولا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ووصف السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف تصريح زيلينسكي بأنه كذبة جديدة. (روسيا اليوم)       

م
المصدر: روسيا اليوم
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