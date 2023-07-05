Advertisement

عربي-دولي

ظاهرة تهدد الأرواح والأرزاق.. تحذير أممي من "إل نينيو"

Lebanon 24
05-07-2023 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1084587-638241853756457315.jpg
Doc-P-1084587-638241853756457315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع تسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة حول العالم، دقت الأمم المتحدة، ناقوس التنبيه، موجهة دعوة للحكومات لاستباق عواقب ظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي برزت أخيرا، والتحسب لها لإنقاذ الأرواح وسبل الحياة.
Advertisement


وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن ظاهرة "إل نينيو" ستتواصل على مدار العام مع كثافة من المحتمل أن تكون "معتدلة على الأقل"، معلنة "بداية الحلقة" مع احتمال فرصة استمرارها في النصف الثاني من العام بنسبة 90%.



وقال مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ، بيتيري تالاس، في بيان إن "وصول ظاهرة "إل نينيو" سيزيد بشكل كبير من احتمال تجاوز الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، والتسبب في حرارة أشد في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات". 
وأضاف: "إعلان المنظمة عن الظاهرة، هو إشارة للحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل ان تستعد للحد من آثارها على صحتنا ونظامنا البيئي واقتصاداتنا".
وفي هذا الصدد، شدد على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتدابير اللازمة لاستباق الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية الكبرى لـ"إنقاذ الأرواح وسبل العيش".



وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال عضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن قدوري، إنه "مع وصول ظاهرة "إل نينيو" فإن على العالم بالفعل حبس أنفاسه من احترار متعاظم، وقد شوهدت ظواهرها بالفعل عند السواحل الغربية للمحيط الهادئ تحديدا في السواحل الاسترالية في الفترة ما بين اذار وحزيران الماضيين، حيث بدأ تأثير ظاهرة "اللانينا" بالانخفاض مع ارتفاع درجة حرارة المياه ما يشير لبداية الفترة المحايدة التي تسبق ظهور "إل نينو".
 
وتابع: "توقعنا أن تكون الفترة ما بين تموز الحالي وأيلول المقبل، فترة ظهور أول تأثير للظاهرة في الساحل الشرقي للمحيط الهادئ بنسبة 90%، وبالفعل بدأ تأثير "إل نينو" بنفوق جماعي للطيور البحرية على السواحل المكسيكية خلال حزيران الماضي"، وتابع: "كانت هذه الحالة إشارة لارتفاع درجة حرارة مياه المحيط، ما يدفع الكائنات البحرية ومنها الأسماك للغوص لأعماق أكثر برودة، بالتالي يتناقص الغذاء الذي تعتاش عليه الطيور البحرية وتموت جوعا. فالمكسيك والولايات المتحدة مثلا شهدتا ارتفاعا في معدل الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية، ومع تأثير ظاهرة "إل نينيو" سيصل معدل الاحترار فيهما لأكثر من 1.7 درجة مئوية، مع ارتفاع عال جدا بالرطوبة النسبية، وهذا ما يفسر الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية عن عشرات الوفيات جراء الحر الشديد فيهما".
 
 
وأضاف: "إل نينيو" ستؤثر على مناخ السواحل الأميركية الممتدة من الولايات المتحدة شمالا، لسواحل تشيلي والبيرو في أميركا الجنوبية من خلال رفع درجات الحرارة بمقدار يتراوح ما بين 0.2 - 1 درجة مئوية مع رفع احتمالية تذبذب الأمطار والعواصف الرعدية بفترات زمنية متفاوتة، قد تقود بعضها لحدوث فيضانات مدمرة في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة. كما أن من آثارها حدوث موجات جفاف عاتية تضرب مناطق غرب المحيط الهادئ في كل من أستراليا وإندونيسيا ومناطق جنوب آسيا، بينما يزداد هطول الأمطار بالأجزاء الشمالية للمحيط الهادئ في كل من جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى، مما قد يؤدي لحدوث فيضانات ضخمة تعقبها انهيارات أرضية. وهكذا فتأثير ظاهرة "إل نينيو" يزداد قساوة كلما ارتفعت درجة حرارة الكوكب، لذلك يكون التنبؤ بقوة  الظاهرة هذه المرة محفوفا بالمخاطر، وقابل للتحديث دوما مع استمرار المراقبة في ظل تفاقم الاحتباس الحراري".
 
كما اشار الى انه "بفعل عدم الالتزام بمقررات قمم المناخ وخاصة في باريس 2015، والتدهور البيئي المتصاعد على وقع استفحال تغير المناخ، فإن الوقت ينفد أمامنا، والمطلوب والمؤمل هو أن تحدث قمة كوب 28 المرتقبة في دولة الإمارات فرقا".


هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، إذ تخشى من زيادة الأمراض المتعلقة بالمياه، مثل الكوليرا، إضافة إلى الأوبئة التي ينقلها البعوض، مثل الملاريا، علاوة على الأمراض المعدية، كالحصبة، وفق ما ذكرت للصحفيين المديرة المكلفة بالصحة العامة والبيئة في المنظمة، ماريا نيرا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:03 | 2023-07-05
16:00 | 2023-07-05
15:53 | 2023-07-05
15:30 | 2023-07-05
15:09 | 2023-07-05
15:00 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website