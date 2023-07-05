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عربي-دولي

إغتيال مسؤول الاستخبارات بـ"الكردستاني"

Lebanon 24
05-07-2023 | 15:09
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أعلنت تركيا، الأربعاء، أن قواتها تمكنت خلال عملية خاصة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، من تحييد مسؤول الاستخبارات في حزب العمال الكردستاني.

وقالت الاستخبارات التركية، إنها قتلت خلال العملية عدداً من عناصر حزب العمال الكردستاني، وصادرت أسلحة وذخيرة.
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هذا ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الحكومية عن مصادر دبلوماسية القول إن "الاستخبارات توصلت إلى معلومات عن مكان وجود جلال قايا مسؤول مخابرات حزب العمال وتمكنت من القضاء عليه".


وجرت العملية، ضمن ما تطلق عليه تركيا عملية "المخلب- القفل" التي بدأتها قبل أكثر من عام لملاحقة عناصر حزب العمال في شمالي العراق.

وقايا مسؤول عن العديد من العمليات ضد تركيا، منها التحريض على قتل دبلوماسي تركي في مدينة أربيل عام 2019.

كما تتهم تركيا قايا، بقيادة شبكة نفذت عددا من الهجمات داخل وخارج تركيا.
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