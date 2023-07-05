بالفيديو.. مستوطن يدهس متظاهرين في تل أبيب

أفادت قناة "روسيا اليوم" أنّ 3 أشخاص أصيبوا في عملية دهس نفذها مستوطن في شارع أيالون بتل أبيب واستهدفت متظاهرين ضد التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال تظاهرة احتجاجا على تنحية رئيس حكومة بنيامين نتنياهو لقائد شرطة تل أبيب.



وبحسب القناة "كان" الإسرائيلية، فإن آلاف المتظاهرين في تل أبيب أغلقوا جادة إيالون وسط مواجهات مع قوات الشرطة.



وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المتظاهرين يبلغ نحو 30 ألفا حاليا في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنهم أقدموا على إشعال النيران.



يذكر أن شوارع "تل أبيب" تشتعل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو منذ أشهر وخطتها لتعديل النظام القضائي. (روسيا اليوم)