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عربي-دولي

بعد عملية جنين.. البيت الأبيض يعلق والجنائية الدولية "تراقب"

Lebanon 24
05-07-2023 | 16:37
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قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال بمسؤولين إسرائيليين بشأن العملية العسكرية التي انتهت في جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تراقب الوضع في الضفة، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكرار العملية في حال عودة النشاط المسلح في المدينة.
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وحثت واشنطن حليفتها على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين، وفق "رويترز".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "من الحيوي استعادة البنية التحتية للمدنيين".

وخلال العملية العسكرية، وهي الأضخم منذ 20 عاما، أعلنت واشنطن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها أكدت في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين.

نتنياهو يتوعد

وفي تصريحات صحفية، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتكرار العملية الضخمة في جنين. وقال نتنياهو: "إذا عادت جنين إلى الإرهاب، سنعود إليها".

موقف الجنائية الدولية

ومن جانبه، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان لوكالة فرانس برس" ردا على سؤال بشأن أحداث جنين إن "مكتب المدعي العام يواصل مراقبة الوضع والتطورات في فلسطين من حيث صلتها بالتحقيقات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية".

ولم يقدم مكتب المدعي العام معلومات أخرى أو تحديثا للتحقيق الذي تجريه المحكمة ويشمل جرائم محتملة تعود لحرب 2014 في غزة. (سكاي نيوز)    

المصدر: سكاي نيوز عربية
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