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تعكس المؤشرات ارتفاع إنتاج إيران من النفط رغم العقوبات المفروضة عليها وهو ما يثير استغراب محللين بشأن تأثر أسعار النفط وانخفاضها في كل مرة يتم فيها نشر تسريبات عن قرب توقيع الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، الأمر الذي سيتيح تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق من جديد.وبحسب المحللين فإن الزيادات الإيرانية غير المعلنة في الإنتاج يجب أن تكون مصدر قلق أكبر بالنسبة إلى منظمة أوبك التي تنتهج منذ فترة سياسة التقليص في الإنتاج بهدف التحكم في الأسعار، خاصة وأن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لن يعيد الإنتاج الإيراني إلى معدله الطبيعي الذي يتجاوز 3 ملايين برميل مباشرة.وتحدث التسريبات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ضجة في الأسواق في كل مرة، وغالبا ما تؤدي إلى انخفاض الأسعار بسرعة وبشكل حاد بينما تجهّز السوق نفسها لتدفق النفط الإيراني المحتمل مرة أخرى.لكن بيانات ثانوية لأوبك تشير إلى ارتفاع مطّرد لإنتاج النفط في إيران. وبلغ متوسط إنتاج طهران الشهري 2.679 مليون برميل يوميا في مايو 2023 وهو ما يعكس زيادة عن الـ2.544 مليون برميل يوميا التي أنتجتها إيران في أيار 2022، وارتفاعا عن متوسط 2.455 مليون برميل يوميا المُسجّلة في أيار 2021. وتبدو الزيادة أكبر عند مقارنتها بمايو 2020، عندما لم يتجاوز إنتاج البلاد 1.978 مليون برميل يوميا.وتشير بيانات الشحن التي توفّرها شركات تتبع السفن إلى أن إيران كانت تصدّر نفطها الخام طوال الوقت رغم العقوبات.وتمكنت إيران من التهرب من العقوبات الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية، وكانت حريصة على الحفاظ على حصتها في السوق وعائداتها النفطية التي تشتد حاجتها إليها. وأخفت إيران نفطها ضمن النفط العراقي لفترة قصيرة للتهرب من العقوبات، وانخرطت في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، وأوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال وتحديد المواقع لإخفاء صادراتها من الطاقة عن مفتشي الناقلات.