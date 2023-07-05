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عربي-دولي

زيلينسكي: سعيت للحصول على أسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

Lebanon 24
05-07-2023 | 23:03
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق، مشيرا إلى أنه حثّ الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا.

وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن": "أنا ممتن للولايات المتحدة بوصفها قائدة دعمنا، لكنني أخبرتهم وكذلك القادة الأوروبيين أننا نود أن نبدأ هجومنا المضاد في وقت مبكر، وأننا بحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد من أجل ذلك".
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وتابع: "لماذا؟ ببساطة لأننا إذا بدأنا لاحقا، فسوف يسير الهجوم بوتيرة أبطأ".

وأقرت كييف، الأحد، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما في 4 مناطق شرقي أوكرانيا، حيث تدور معارك ضارية في "كل مكان"، مشيرة إلى أن الوضع يتسم بالتعقيد.
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