Advertisement

عربي-دولي

"احتكاك" في سماء سوريا.. هذا ما جرى بين مقاتلة روسية ومسيرة أميركية

Lebanon 24
05-07-2023 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1084678-638242217618231663.jpg
Doc-P-1084678-638242217618231663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد جنرال أميركي بأن طائرات مقاتلة روسية عمدت إلى مضايقة ثلاث مسيّرات أميركية الأربعاء خلال مشاركتها في مهمة ضد المتطرفين في الأجواء السورية.

وقال الجنرال في القوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش في بيان "بينما كانت ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز "أم كيو-9" تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم داعش، بدأت ثلاث طائرات مقاتلات روسية بمضايقتها".
Advertisement
وأضاف الجنرال أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات الأميركية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، في حين قام أحد الطيارين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام مسيرة "أم كيو-9"، ما تسبب "بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان".
ولفت غرينكويتش إلى أن "هذه الحوادث تعطي مثالاً آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، والتي تهدد سلامة القوات الأميركية والروسية معاً"، داعيا موسكو إلى "وقف هذا السلوك المتهور".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية عن مسيرات أميركية انتهكت أجواء منطقة تدريبات سورية روسية مشتركة بسوريا، مشيرة الى ان موسكو "غير مسؤولة عن الرحلات غير المنسقة للمسيرات الأميركية بأجواء سوريا". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:56 | 2023-07-06
00:50 | 2023-07-06
00:30 | 2023-07-06
00:18 | 2023-07-06
00:07 | 2023-07-06
23:34 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website