بينهم نساء وأطفال.. قتلى في تسرب غاز سام بجنوب إفريقيا

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قتل 16 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا الخميس.ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطةغير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.وصرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي لوكالة فرانس برس من موقع الحادث "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم الى المستشفى".وقال نتلادي إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة" بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيا تماما عند وصوله.وأشار إلى أن هناك خمس نساء وثلاثة أطفال بين المتوفين.